Tornano a riempirsi i bar di Cremona, sebbene in modo contenuto, a causa del maltempo e dell’obbligo di consumare sui tavoli esterni. Tuttavia non manca chi sfida il maltempo pur di consumare, finalmente, una colazione o un aperitivo seduto al bar, cosa che ormai non si poteva fare da due mesi, ossia da quando la Lombardia era tornata in zona arancione.

Con la ritrovata zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti (dalle ore 5 alle ore 22).

A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18. Si potrà essere al massimo 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

