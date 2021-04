Calo importante di ricoveri a Cremona, dove sono 57 i pazienti malati a causa del Covid. Nel dettaglio, all’ospedale di Cremona sono 42, di cui 15 in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece il presidio Oglio Po i ricoverati sono 15, di cui 5 in rianimazione. Più alti i numeri a Crema, dove le persone ospedalizzate sono 69, di cui 6 in terapia intensiva.

Numeri che senza dubbio disegnano un miglioramento rispetto alle scorse settimane, ma che non consentono comunque di diminuire l’allerta: le prescrizioni di contenimento del contagio, come il distanziamento sociale, la mascherina e la disinfezione delle mani restano quindi imprescindibili.

© Riproduzione riservata