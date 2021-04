Nella mattina di giovedì è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare del Pd in commissione Trasporti e Infrastrutture della Regione, sul rifinanziamento della missione Lombardia Sicura, “dando seguito a quanto già fatto in tema di interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza delle infrastrutture civili, sistemi viari e ferroviari, con particolare riguardo ai ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie e ferrovie”. Lo evidenzia Matteo Piloni a margine della seduta.

Il documento era stato presentato al gruppo del Partito democratico il 2 marzo scorso. “A tre anni dall’apertura della misura Lombardia Sicura, proposta e ottenuta dal gruppo del Pd tre anni fa, abbiamo voluto impegnare la Regione Lombardia a proseguire con maggior dettaglio e adeguata pianificazione rispetto alle priorità infrastrutturali dei nostri territori, a partire proprio dai ponti e dai viadotti – spiega il consigliere dem – Sono arrivati 252 milioni per interventi sull’asta del fiume Po e altri 122 milioni destinati alle province per interventi specifici su ponti e viadotti. Si tratta di importanti risorse nazionali che devono essere ben pianificate, coordinate e integrate con le risorse regionali”.

“Il nostro obiettivo è quello di rafforzare gli interventi sulla sicurezza delle infrastrutture dei nostri territori – sottolinea Piloni – anche alla luce del Recovery Fund che potrebbe sbloccare altre risorse, perché la sicurezza dei nostri ponti e dei nostri viadotti è fondamentale per la sicurezza e la mobilità di cittadini e imprese”.

© Riproduzione riservata