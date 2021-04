Sono 73 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Cremona dei 2.214 riscontrati in Lombardia nella giornata odierna a fronte di 53.645 tamponi eseguiti in Regione (di cui 33.441 molecolari e 20.204 antigenici). L’indice di contagio è al 4,1%

Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-7 per un totale di 550) e ordinari (-102 per un totale di 3495), mentre i nuovi guariti e dimessi sono 1.762. 41 i decessi in più registrati rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le altre province, i dati più bassi si registrano a Lecco (70), Lodi (48) e Sondrio (40), mentre il maggior numeri di casi è stato accertato a Milano (710), Varese (232) e Monza e Brianza (213).

