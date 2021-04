Sarà un mese denso di appuntamenti per gli associati della Cna di Cremona che saranno chiamati a rinnovare le cariche dirigenziali dell’sssociazione. Il 1° luglio si riunirà il nuovo Consiglio Territoriale costituito per l’insediamento del nuovo Presidente e della nuova Presidenza.

Dopo due mandati consecutivi, il presidente Giovanni Bozzini terminerà il suo incarico e consegnerà il testimone ad altri imprenditori.

Il calendario congressuale è fitto d’incontri. Si parte il prossimo 3 maggio per giungere all’appuntamento del 1° luglio con la definizione della nuova compagine dirigenziale che reggerà le sorti dell’Associazione per i prossimi 4 anni.

Il Consiglio territoriale sarà composto da trentaquattro imprenditori e sarà eletto dalle assemblee territoriali, dalle assemblee dei Mestieri e dalle assemblee dei Raggruppamenti d’interesse costituiti in CNA Cremona. Tutte le assemblee si svolgeranno nel periodo compreso tra il 3 maggio e il 3 giugno 2021 e ciascun associato potrà partecipare, con diritto di voto e la possibilità di candidarsi, all’assemblea della propria zona territoriale, a quella del proprio Mestiere di appartenenza e a quella dei Raggruppamenti di interesse costituiti: Giovani Imprenditori (fino ai 40 anni di età), Donne Imprenditrici e Pensionati.

“Un appuntamento importante per la nostra Associazione – commenta il presidente Bozzini – che rappresenterà un significativo momento di confronto tra gli associati che, oltre al rinnovo degli organismi, getterà le basi per un nuovo piano d’azione dell’associazione stessa da sempre attenta alle esigenze di artigiani e imprese del territorio. Un’associazione orgogliosamente al fianco di imprenditori e professionisti, sempre attenta ai bisogni ed alla necessità di rappresentarne gli interessi, garantendone opportunità in termini di assistenza e di supporto. In una azione di rappresentanza sviluppata in questi anni nei diversi ambiti istituzionali ed agendo, come forza sociale, nel rapporto con gli enti locali del territorio e nei tanti ambiti di azione in cui si sviluppa l’attività dell’Associazione. Oltre all’attività di servizio consolidata, la CNA di Cremona in questi ultimi anni ha giocato il proprio ruolo nelle diverse realtà in cui partecipa Rei – Reindustria& Innovazione, Cremonafiere, il Gal OglioPo, oltre alle società partecipate tra cui: Polo Verde (la società che sta portando a compimento a Cremona la realizzazione del secondo building del polo tecnologico); Aurica energia (società appositamente costituita per la vendita di energia elettrica e gas all’ambito domestico e PMI e che ormai da qualche tempo ha avviato azioni nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici grazie all’opportunità offerta dai bonus messi a disposizione dal Governo). Un’associazione che guarda al futuro con ottimismo nonostante la difficoltà di questo tempo pandemico che sta mettendo a dura prova il nostro mondo”.

Di seguito il calendario delle assemblee di mestiere e di zona.

