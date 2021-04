Regione Lombardia ha definito il programma operativo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di un paziente con gravissima disabilità. Il programma per il 2021 prevede l’erogazione di un assegno una tantum per un importo pari a 800 euro, fino ad esaurimento risorse, da destinarsi alle persone con gravissima disabilità (Misura B1 rilasciata dall’ASST/ATS) che hanno un caregiver familiare che si prende carico della loro assistenza per almeno tre mesi consecutivi nel corso del 2021.

COME FARE LA RICHIESTA – Presentare la richiesta entro il 30 settembre 2021 alla UO/Ufficio Integrazione e valutazione della Fragilità dell’Asst di Cremona. L’UO/Ufficio Integrazione e valutazione della Fragilità dell’Asst verificherà l’ammissibilità della richiesta. I benefici economici saranno erogati da Ats entro il limite delle risorse assegnate.

CHI PU0′ PRESENTARE LA RICHIESTA

– le persone in carico alla Misura B1

– Le persone che pur avendo le condizioni di gravissima disabilità (ai sensi del DM del 26.09.2016) non hanno avuto accesso alla Misura B1,

