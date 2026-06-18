Houston, abbiamo una sorpresa: il Congo di Pickel frena il Portogallo di Cristiano Ronaldo

C’è un pizzico di grigiorosso nella notte di Houston. All’esordio assoluto nel Gruppo K dei Mondiali 2026, la Repubblica Democratica del Congo firma un’autentica impresa, bloccando sull’1-1 il favoritissimo Portogallo. Una partita di sofferenza, orgoglio e tattica, che ha visto protagonista nel finale anche Charles Pickel, centrocampista che il pubblico dello Zini conosce bene per le sue tre stagioni alla Cremonese.

Il match era iniziato in salita per i leopardi africani, trafitti dopo pochissimi minuti dal gol lampo di João Neves. Chi si aspettava una goleada del Portogallo, però, ha dovuto fare i conti con l’organizzazione difensiva della squadra di Sébastien Desabre. Trascinati da un monumentale Wan-Bissaka e dalle parate di Mpasi, i congolesi hanno progressivamente spento le idee e il ritmo degli uomini di Martinez, lasciando CR7 a secco e visibilmente frustrato. La parità viene ristabilita grazie alla zampata di Yoane Wissa, che fa esplodere il settore africano del NRG Stadium e fissa il risultato sul definitivo 1-1.

Al minuto 74, con le squadre ormai stanche e i portoghesi pronti all’assedio finale inserendo forze fresche, il CT Desabre decide di blindare la mediana. È il momento di Charles Pickel. Il classe ’97, oggi in forza all’Espanyol ma rimasto legatissimo a Cremona dopo le sue stagioni e le oltre 90 presenze in maglia grigiorossa, entra in campo al posto di Edo Kayembe.

L’impatto di Pickel è esattamente quello che i tifosi della Cremonese ricordano bene: sostanza, fisicità, palloni recuperati e totale dedizione alla causa. Posizionato davanti alla difesa, l’ex mediano grigiorosso ha contribuito a spezzare le ultime trame portoghesi, guadagnandosi un solido 6 in pagella e l’abbraccio dei compagni al triplice fischio.

Con questo pareggio storico, la RD Congo si porta a quota 1 punto nel Gruppo K, affiancando proprio il Portogallo. Un inizio clamoroso e inaspettato in un girone di ferro che comprende anche Colombia e Uzbekistan.

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