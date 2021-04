Domenica 2 maggio torna a Soncino il mercato della terra di Slow Food, in collaborazione con la Cooperativa InChiostro.

Dalle 9.30 alle 17, negli spazi di via Galantino 66, si daranno appuntamento oltre una decina di produttori cremonesi e bresciani per offrire e far degustare i loro prodotti tipici.

Ci saranno uova ruspanti, formaggi di malga, pane con grani antichi e pasta madre, zafferano, ma anche formaggi e carne di pecora, l’artemisia, olio evo del Garda, frutta e verdura biologica e vino biologico.

Nel pomeriggio, per i più piccoli, verrà preparata una merenda “di una volta”, con pane, burro e marmellata delle aziende che espongono.

Il mercato della Terra – nato nell’anno della pandemia – dopo essersi consolidato e strutturato, vuole diventare ora un appuntamento della tradizione: ogni prima domenica del mese – ad eccezione di luglio e agosto – le aziende saranno presenti con i loro banchetti per far conoscere al pubblico i loro prodotti, accomunati da una forte attenzione ai metodi di coltivazione e al rispetto dell’ambiente.

Da domenica sarà possibile anche pranzare all’aperto nel ristorante della Coop. InChiostro.

