Incidente questa mattina, sabato 1° maggio, in tangenziale. L’impatto è avvenuto poco prima delle 9.30 all’altezza del distributore Tamoil e ha visto coinvolti un ragazzo di 18 anni e una donna di 78 anni che è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sul posto sono arrivate due ambulanze e la Polizia Locale che si è incaricata di effettuare i rilievi e ha gestito il traffico. Ancora da accertare le dinamcihe dell’incidente.

