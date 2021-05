Sono 33 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Cremona, mentre 1.287 è il dato lombardo, con un tasso di positività al 4.2%, cresciuto rispetto al 3,6% di ieri. Ma il dato preoccupante è la crescita dei posti letto occupati in terapia intensiva, sei in più rispetto al giorno prima, per un totale di 542. Calano invece negli altri reparti (-113, 3.290). Complessivamente le vittime sono 23, per un totale complessivo di 32.945.

I casi nelle altre province:

Milano 375

Bergamo 218

Brescia 203

Monza e Brianza 149

Como 75

Mantova 49

Lecco 46

Cremona 33

Sondrio 36

Pavia 29

Lodi 23

Varese 13

