Il 6 maggio 2021 dalle ore 17.30 per il ciclo di incontri “I giovedì della formazione” di CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia si terrà l’incontro formativo online “Come farsi conoscere – L’ufficio stampa digitale e i rapporti con i media”.

La comunicazione, con l’avvento dei social network, ha vissuto negli ultimi dieci anni una brusca accelerazione, mettendo ogni organizzazione non profit “in condizione di raggiungere ampie fette di pubblico, di potenziali volontari e di stakeholder”. Vanno però anche curati i rapporti con i mass media generalisti e con le testate di informazione locale, operatori della comunicazione che rappresentano un tramite preziosissimo per la promozione di iniziative, attività e delle stesse associazioni.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le principali prassi e tecniche di comunicazione che permetteranno di iniziare a gestire un piccolo ufficio stampa all’interno dell’organizzazione. L’appuntamento fa parte del percorso formativo gratuito “Il digitale per il non profit: strumenti e tecniche per l’innovazione”. La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione tramite il portale MyCSV: https://tinyurl.com/jhnd8dps.

Per informazioni: cremona@csvlombardia.it.

