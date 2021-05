Sono 8 i nuovi positivi in provincia di Cremona e 637 in Lombardia (dati molto bassi ma dovuti al fatto che domenica vengono fatti pochi tamponi) con un indice di positività del 4,1%. Tornano fortunatamente a calare i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-75). Le nuove vittime sono 28, per un totale complessivo di 32.973.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 306 di cui 104 a Milano città;

Bergamo: 42;

Brescia: 64;

Como: 8;

Cremona: 8;

Lecco: 10;

Lodi: 0;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 76;

Pavia: 7;

Sondrio: 3;

Varese: 67.

