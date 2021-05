L’hub di Cremona Fiere torna al suo regime ordinario, dopo una settimana in cui si era provato a spingerlo oltre il limite. Come fanno sapere dall’ufficio comunicazione, la scorsa settimana le prenotazioni andavano fino alle 23. In questo modo si era arrivati a vaccinare fino a 2.600 persone al giorno.

Il ritmo era però diventato insostenibile sia per chi lavora all’interno della struttura, sia per i volontari, sia per gli stessi pazienti, che spesso dovevano attendere fino a oltre mezzanotte per ricevere il vaccino.

Dunque da questa settimana gli orari tornano quelli canonici, con termine alle 19.30: questo garantisce la somministrazione di 1500-2000 dosi, che erano quelle previste fin dall’inizio. Nella giornata di oggi sono state 1.800 le persone vaccinate.

