Ennesima rapina in pieno centro storico nel pomeriggio di martedì. Dopo i due colpi – uno tentato e uno andato a segno – perpetrati domenica scorsa in via Aselli e via Bonomelli, stavolta la vittima è stata aggredita in via Palio dell’Oca.

Erano circa le 16 quando una donna, 61 anni, è stata strattonata all’improvviso da due persone incappucciate e con il volto celato da mascherine, che le hanno portato via la borsetta.

La vittima si è messa a urlare, ma i due si sono dati alla fuga nelle vie laterali. In base alla dinamica potrebbe trattarsi degli stessi soggetti resisi responsabili dei colpi di domenica. Le indagini sono in corso da parte della Polizia di Cremona.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata