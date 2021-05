Scende ancora il tasso di positività al Covid in Lombardia, che nelle ultime 24 ore ha registrato un 3%, con 48 nuovi casi nel Cremonese e 1.557 nel territorio regionale. Continuano a calare anche i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 519 (-6) e negli altri reparti 3.188 (-75). i decessi salgono a 33.046 e nell’ultimo giorno si contano 32 nuove vittime in territorio lombardo.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 369 di cui 160 a Milano città;

Bergamo: 85;

Brescia: 223;

Como: 140;

Cremona: 48;

Lecco: 43;

Lodi: 26;

Mantova: 119;

Monza e Brianza: 138;

Pavia: 106;

Sondrio: 4;

Varese: 227.

