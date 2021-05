Il progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’ continua con l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. L’iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Cremona e progettata insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, ha l’obiettivo di ridare alla scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e di supportare la comunità educante durante e dopo l’emergenza.

Giovedì 13 maggio alle ore 18.15 è in programma il nuovo incontro, inserito nel primo dei quattro filoni tematici del progetto, ovvero il tempo del conflitto, organizzato in sinergia con il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Daniele Novara e destinato in primo luogo ai genitori di bambini e ragazzi della provincia di Cremona, ma anche a insegnanti, educatori, cittadini. “Passare dai comandi alle regole educative”, questo il titolo dell’appuntamento condotto da Massimo Lussignoli, pedagogista, counselor maieutico e formatore del Centro Psicopedagogico.

“Con i comandi si ottiene poco – spiegano dal Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – tutti i genitori più o meno ci hanno provato e sanno che non funzionano. Il passaggio fondamentale però è quello di riuscire a passare dai comandi alle regole, che invece, se semplici e adatte all’età, non solo sono efficaci ma aiutano la crescita e rimangono punti di orientamento per i figli. In questo senso è davvero importante fare le mosse giuste e dare indicazioni corrette. Diversi problemi nascono proprio da questo: insonnia, disturbi della concentrazione o dell’apprendimento, disordini alimentari, enuresi notturna a volte si manifestano quando mancano regole chiare oppure l’organizzazione educativa è carente. È meglio allora definire alcuni confini. Ricordando sempre che non si tratta di voler essere genitori perfetti, ma sufficientemente buoni”.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-genitori-cremona-passare-dai-comandi-alle-regole-educative-3incontro-150752467689. Il progetto ‘Il Tempo ritrovato’ riprende dal prossimo anno scolastico con formazione docenti, percorsi in classe e laboratori in orario extrascolastico sul tempo del conflitto e l’avvio del percorso sul tempo del digitale in collaborazione con l’Associazione Parole_O_stili. Chi volesse avere più informazioni può contattare le Politiche educative del Comune di Cremona alla mail politiche.educative@comune.cremona.it.

