La Confartigianato e l’ANAP-ANCOS di Cremona, con la collaborazione di Rosa Maria e Paola Brianzi, hanno indetto la settima edizione del “Premio Letterario Paolo Brianzi (1887-1965)”, promosso col nome e nel ricordo del noto veterinario di fama internazionale, studioso della razza canina dello “spinone italiano”, e “altresì stimato nel contado cremonese quale raccoglitore di proverbi del dialetto locale”.

Il Concorso letterario quest’anno, vive ancora dell’epoca infausta della spaventosa epidemia del Covid 19, con tutti i problemi sanitari, economici, relazionali che essa si è trascinata e si sta trascinando con sé nel panorama nazionale e del mondo. Da qui, la scelta fatta sui proverbi di riferimento per il concorso di poesia e prosa nel rico-do del veterinario di fama europea Paolo Brianzi, il quale fu un sensibile ed indefesso rac-coglitore dei moti della saggezza popolare in lingua vernacola cremonese.

Questi adagi della tradizione locale furono portati sulla pagina scritta con l’indimenticabile volume “Proverbi cremonesi di campagna e di città”. Dal “buonsenso seminato da tali massime è possibile trarre ancor oggi costatazioni, orientamenti e consigli riferiti alla difficile situazione di fatto, comprensiva di moti emozionali così come di riferimenti riguardanti i vari sussidi e “ristori” messi in campo dalle autorità gover-native e regionali”.

Il bando letterario di prosa e di poesia è aperto gratuitamente a tutti gli scrittori e poeti, ed in particolare agli allievi della classe 5^ della scuola primaria, delle classi della scuola secondaria di 1° e di 2° grado, ai giovani e agli adulti, senza limiti d’età, attraverso l’uso della lingua italiana e delle lingue vernacolari locali (cremonese, cremasco, casalasco, soresinese, ecc.). Tuttavia è aperto a chi scrive nei vari dialetti d’Italia, purché sia allegata nell’invio la traduzione in italiano.

Gli elaborati dovranno essere inediti, non superanti una cartella dattiloscritta, o scritti anche a mano purché siano facilmente leggibili su un foglio in A/4 in bella scrittura, la tematica da cui trarre ispirazione è la convivenza con la pandemia e i gesti necessari per uscirne indenni dal nefasto pericolo. Il tutto andrà spedito entro il 30 giugno: farà fede la data del timbro postale (impresso entro quella data). Possibilità anche di partecipare inviando un’email all’indirizzo sempre entro il 30 giugno.

Inviare gli elaborati alla segreteria del Concorso letterario “Paolo Brianzi 2018”, presso l’Associazione Artigiani della provincia di Cremona (referente culturale Vittorio Pellegri), via Rosario 5, 26100 Cremona. Per contattare telefonicamente si può chiamare il numero 3333315502, mentre l’indirizzo email di riferimento è concordia.psg@fastpiu.it.

