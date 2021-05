Né la cura Breda, che sembrava aver invertito la rotta, né quella Grassadonia hanno permesso al Pescara di risalire in classifica. Solo la matematica tiene infatti i biancazzurri ancora attaccati alla Serie B, ma il penultimo posto e i 32 punti in classifica lasciano aperte le chance di salvezza solo nel campo delle ipotesi. Non dissimili, le possibilità della Cremonese di centrare i playoff. Grigiorossi che oggi, venerdì 7 maggio (calcio di inizio alle 14.00 allo Zini), contro gli abruzzesi dovranno vincere per forza e sperare in risultati favorevoli sugli altri campi per poter ambire ad un posto tra le prime 8.

