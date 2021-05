Già da lunedi prossimo (10 maggio) e fino al 31 luglio la cattedrale di Cremona sarà impacchettata, poiché verranno posizionati i ponteggi in previsione dei lavori di restauro della facciata nord, quella che si affaccia su largo beccaccino. Lavori che erano già iniziati nel 1992, ma che mai furono ultimati, in quanto interrotti dalla visita di papa Giovanni Paolo II.

Don Gianluca Gaiardi, responsabile per i Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Cremona, ha sottolineato che si tratta di lavori di restauro e pulitura. L’intervento, già autorizzato dalla Soprintendenza, durerà per qualche mese. La curia ha deciso di riprendere in mano questo progetto grazie anche alla possibilità di accedere ai bonus per i rifacimenti delle facciate.

In particolare quella meridionale di fronte alla curia vescovile, aveva subito un intervento di restauro 9 anni fa con l’allora responsabile dei beni culturali monsignor Achille Bonazzi.

Silvia Galli

