Sono 49 i nuovi casi Covid registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Solo a Lecco (44) e Sondrio (29) ne sono stati riscontrati meno.

In generale, in Regione, sono stati accertati 1.584 nuovi positivi a fronte di 52.497 tamponi effettuati con una percentuale di positivi che si attesta attorno al 3% (3,01%). 43, invece, i decessi in più rispetto a ieri, mentre aumentano i guariti o dimessi (+3.093). In calo anche i ricoveri ordinari (-118) e quelli in rianimazione (-1).

A livello nazionale, invece, 10.176 nuovi casi Covid su 338.436 tamponi processati (tasso di positività al 3%). In calo i ricoveri (-536 quelli ordinari e -55 quelli in terapia intensiva), mentre si sono registrati 224 deceduti.

© Riproduzione riservata