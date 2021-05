Sono 1326 i nuovi casi positivi in Lombardia, sempre prima regione per numero di nuovi casi, seguita da Campania con 1.233 e Lazio 788. 42 i nuovi positivi in provincia di Cremona.

39.298 i tamponi eseguiti nella nostra regione, quindi i positivi rappresentano il 3,1%, una percentuale sostanzialmente stabile (ieri 3%). Sale però il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 492 (due più di ieri). Scendono invece negli altri reparti: 2.726, in diminuzione di 124. Sono infine 33 i decessi, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.182.

In Italia sono 8.292 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 10.176 di ieri (- 1.884). Dato che risente anche del minor numeri dei tamponi effettuati: 226.006, contro i 338.436 della giornata precedente e con un aumento del tasso di positività che passa dal 3% al 3,6%. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono state 139.

In Lombardia, dalla mezzanotte di oggi 9 maggio anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19. Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso.

