Ultimo atto per la Cremonese che oggi, lunedì 10 maggio, alle 14.00 affronterà la Spal allenata dall’ex tecnico grigiorosso Massimo Rastelli nell’ultima giornata di campionato. I biancoblù si stanno giocando ancora l’accesso ai playoff, in corsa con Brescia e Chievo per gli ultimi due posti utili.

Rastelli, dal suo arrivo al posto di Marino, ha raccolto 11 punti in 8 giornate. L’allenatore dei ferraresi ha confermato il 3-5-2 per poi provare ad implementare il 4-3-1-2 prima di ritornare al primo sistema di gioco nell’ultimo turno.

