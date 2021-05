E’ stato chiuso temporaneamente un bar di via Ghinaglia, dopo che i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno accertato come all’interno del bar ci fossero 7 clienti che stavano consumando alcune bevande.

La proprietaria, oltre al provvedimento di chisusura, è stata applicata una sanzione amministrativa, mentre per i clienti la relativa sanzione di 400 euro. L’intervento dei Militari è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Nonostante la Lombardia sia diventata regione “gialla” e le restrizioni siano meno rigide, infatti, non si può ancora abbassare la guardia e di conseguenza non si fermano i controlli per il rispetto delle normative di prevenzione e anti diffusione del Covid-19 da parte dei Carabinieri.

