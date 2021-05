Il 20 maggio 2021 dalle ore 17.30 per il ciclo di incontri “I giovedì della formazione” di CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia si terrà l’incontro formativo online rivolto agli enti di Terzo Settore: “L’identità visiva e la grafica – dalla progettazione alla pratica”.

Tanti gli enti del Terzo settore e le reti “mosse dal desiderio comune di promuoversi, farsi conoscere sul territorio e online”. Molti gli spazi a disposizione sul web e non solo, da lì la domanda più ricorrente: “Come possiamo utilizzarli attirando l’attenzione su di noi?”. “Fondamentale è rendere riconoscibile il proprio ente attraverso la cura dell’identità che lo caratterizza”.

Nella prima parte dell’incontro verranno illustrate le buone prassi per l’utilizzo di loghi, immagini, colori, caratteri, citazioni, formati e il loro ruolo nel creare una strategia visiva forte.

Seguirà un’introduzione a Canva for Nonprofits, una piattaforma web che permette, in modo semplice e intuitivo, di creare grafiche per i social media, presentazioni, brochure, report, poster, inviti, adesivi, ecc. In poche parole, “largo alla creatività, senza perdere di vista l’immagine coordinata”.

L’appuntamento fa parte del percorso formativo gratuito “Il digitale per il non profit: strumenti e tecniche per l’innovazione”. La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione tramite il portale MyCSV: https://tinyurl.com/jhnd8dps.

Per informazioni: cremona@csvlombardia.it.

