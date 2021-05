Più acqua del rubinetto, meno plastica. La fontanella eco-friendly, che promuove l’acqua di rete e il plastic free, è stata inaugurata questa mattina al Conservatorio Monteverdi di Cremona alla presenza del Presidente di Padania Acque Claudio Bodini e dell’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi, della Direttrice del Conservatorio Anne Colette Ricciardi e di Silvia Chiesa in rappresentanza del CdA, di alcuni studenti e insegnanti e del rappresentante della consulta studenti Marco Tomasoni.

La breve cerimonia inaugurale è stata introdotta dall’esibizione di una studentessa di violino che ha incantato tutti i presenti ed è poi proseguita con il taglio del nastro.

«Siamo felici di poter inaugurare finalmente l’Acquapoint messo a disposizione, ormai da diversi mesi, da Padania Acque per gli studenti, il personale e i visitatori del nostro Istituto – ha affermato la Direttrice Anne Colette Ricciardi. – Un servizio che ci consente di ridurre l’utilizzo delle bottigliette di plastica e che è apprezzato anche dai nostri studenti internazionali che, all’estero, bevono abitualmente l’acqua di rete».

La Direttrice ha poi proseguito leggendo il messaggio del Presidente Andrea Rurale che non ha potuto presenziare all’inaugurazione: «Condividiamo le scelte ecologiche ed ambientali di Padania Acque che ringraziamo per aver messo a disposizione questo Acquapoint, aiutando tutti noi ad essere parte del cambiamento riducendo l’utilizzo della plastica usa e getta. Il Conservatorio ha un compito educativo verso i propri musicisti, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente».

«Di fronte a questa scuola 110 anni fa è stato costruito il primo acquedotto della provincia Cremona che dal 1910 ha distribuito l’acqua potabile nelle case dei cremonesi – ha dichiarato il Presidente Claudio Bodini. – Siamo abituati a utilizzare l’acqua del rubinetto per le faccende di casa ma la sua vera natura è dissetarci, è fresca, controllata e ha la purezza che viene dalle nostre montagne dopo lungo viaggio di 170 km nelle protette e profonde falde fino ai nostri pozzi di pianura».

«L’Acquapoint eroga acqua ulteriormente filtrata e refrigerata, anche frizzante. Padania Acque lavora perché l’acqua che arriva nelle case e nelle scuole della provincia sia sicura per ogni utilizzo – ha spiegato l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi. – A Cremona sono presenti due potabilizzatori che quest’anno sono stati oggetto di manutenzione e, grazie anche alla presenza dei filtri a sabbia e carbone, distribuiscono un’acqua ancora più pura».

A tutti gli studenti e al personale scolastico è stata consegnata la borraccia in tritan Goccia da utilizzare quotidianamente all’interno e all’esterno dell’Istituto per avere sempre con sé la buona acqua di rete.

