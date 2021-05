Un workshop per illustrare il murales di mille metri quadrati che ricoprirà tutto il muro perimetrale della Fiera di Cremona: il primo appuntamento, promosso nell’ambito del porogetto Concordia abbiato dal Centro Fumetto Andrea Pazienza, è per oggi alle 18, quando il progetto verrà presentato in modo dettagliato, soprattutto agli studenti cremonesi.

Il tema rappresentato sarà quello della sostenibilità secondo gli obiettivi fissati dall’agenda 2030. Il worskshop è finalizzato a preparare, conoscere il progetto e illustrare uno degli obiettivi previsti. Il prossimo appuntamento sarà il 18 maggio, quando si parlerà di progettazione dell’immagine da realizzare, in modalità a distanza. Dal 25, quindi, prenderanno il via i lavori, con un vero e proprio cantiere aperto presso la Fiera, coordinato da Marco Cerioli.

Per partecipare è necessario avere almeno 16 anni compiuti. Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni e le modalità di partecipazione, è possibile contattare il Centro Fumetto Andrea Pazienza allo 0372407790 o alla mail info@cfapaz.org.

