Con la riapertura dei Teatri, il CTC, vuole riprendere l’attività di formazione nel mondo del Teatro. E, grazie anche al sostegno del Comune di Cremona che patrocina l’attività e al sostegno della Cassa Padana, lo fa iniziando con uno stage di formazione indirizzato a tutte quelle piccole realtà, che ora più che mai, si trovano a fronteggiare una riapertura con parecchi ostacoli da superare.

Il 29 maggio, dalle ore 10 alle 18 e il 30, dalle 10 alle 13, presso Palazzo Cittanova, si terrà uno stage sulla “Direzione del Teatro”. A condurci nel mondo dell’organizzazione e programmazione di un Teatro ci sarà Angelo Pastore.

Durante lo Stage, Pastore condurrà i partecipanti nel mondo nascosto degli “uffici di un Teatro”; luogo in cui un Direttore/Responsabile, programma e organizza le Stagioni Teatrali, gestisce i Cartelloni degli “Ospiti”, le attività culturali del territorio, il rapporto con gli Enti locali, regionali e nazionali…e ultimo nonché più importante, amministra il bilancio!

Una lunga conversazione con chi, per più di 40 anni, ha organizzato, amministrato e gestito alcuni tra i più grandi Teatri Nazionali, lasciandoli sempre in attivo! Uno stage per esplorare il mondo del Teatro dal punto di vista di chi lavora alla Programmazione e Organizzazione.

L’evento è rivolto a tutti coloro che (in modo professionale o anche solo per passione), gestiscono uno spazio teatrale e culturale nel proprio paese, città e territorio.

Per informazioni e iscrizioni, basta scrivere una mail all’indirizzo de: coordinamentoteatrocremona@gmail.com oppure chiamare il 377-1632503.

