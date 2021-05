Dall’ospedale San Raffaele la ricerca che conferma: fino a 8 mesi la durata degli anticorpi per chi ha avuto il Covid. E mentre ancora non si può quantificare esattamente l’immunità dei vaccini, si discute sulla copertura del personale sanitario, che scadrebbe in estate. Per Gianfranco Lima, presidente dell’ordine dei medici di Cremona, la soluzione è fare un test sierologico a luglio.

Servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata