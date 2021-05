Ultimi giorni per potersi iscrivere al nuovo seminario proposto dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano con l’obiettivo di veicolare principi di legalità. L’evento gratuito si svolgerà martedì 18 maggio dalle 10 alle 12 ed è rivolto sia agli studenti delle scuole superiori e universitari sia a professionisti operanti nell’amministrazione pubblica o nell’impresa privata.

L’obiettivo è descrivere tematiche concernenti infiltrazioni mafioso-‘ndranghetistiche inquinanti il mercato del lavoro e fornire gli strumenti per contrastare le infiltrazioni malavitose nelle attività produttive.

L’incontro sarà condotto da Gianluigi Miglioli Generale di CA r. Il Generale ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza ed è laureato in “Giurisprudenza”, “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria” e “Scienze Politiche”. Ha svolto numerosi incarichi, tra cui: Comandante Regionale della Calabria dove per 5 anni è stato primario collaboratore di tutte le autorità giudiziarie operanti nel contrasto alla ‘ndrangheta. Ha conseguito l’onorificenza di Commendatore e ha ricoperto l’incarico di Giudice Militare presso la Corte d’Appello Militare di Roma.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 MAGGIO al seguente link: https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4689

Il programma dettagliato dell’evento e la locandina sono disponibili all’indirizzo: https://www.polo-cremona.polimi.it/corsi/altri-corsi/eventi-2021/malaeconomia

Il seminario sarà erogato in modalità online e ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Se le condizioni epidemiologiche della Regione Lombardia dovessero rimanere invariate (zona gialla), sarà offerta la possibilità di partecipare in presenza al seminario per un massimo di 80 persone. In tal caso le persone interessate devono segnalarlo all’indirizzo mail segreteria-cremona@polimi.it almeno 2 giorni prima della data dell’evento. Se invece la situazione epidemiologica dovesse evolvere in maniera negativa (zona arancio/rossa) l’evento sarà svolto esclusivamente nella modalità on-line.

