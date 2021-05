Da lunedì 17 maggio prenotazioni per le vaccinazioni anche per gli over 40 (nati fino al 1981, ndr). E’ questa la disposizione inviata alle Regioni dal generale Francesco Figliuolo. Non si tratta di un obbligo, ma alle Regioni viene data la facoltà di iniziare a raccogliere le prenotazioni per un’ulteriore fascia della popolazione. Nel documento inviato dal Commissario “si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura“.