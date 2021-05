Il mercato di Campagna Amica torna a Pizzighettone. Il nuovo inizio è fissato per sabato 15 maggio, dalle ore 8. Dopo un’assenza durata oltre un anno, si riparte da un nuovo appuntamento (che si terrà ogni sabato mattina, dalle ore 8 alle 12) ed una nuova collocazione (in zona centro, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale e dal palazzo municipale). L’intento – fa sapere Coldiretti Cremona – è quello di sempre: portare la campagna, con i suoi volti, i suoi frutti, i suoi valori, ad incontrare i cittadini, nel segno del bello e del buono che nascono dalla nostra agricoltura.

Nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, per la sicurezza di tutti, i gazebo gialli degli agricoltori della Coldiretti prenderanno posto in centro a Pizzighettone, offrendo in vendita diretta i prodotti dell’agricoltura. Ci saranno frutta e verdura di stagione, miele, salumi tipici, confetture, vino, fiori di stagione. Tutti prodotti agricoli, italiani, provenienti dalla provincia di Cremona (e da altre province lombarde, per quanto riguarda prodotti quali riso o vino).

“Per le aziende di Campagna Amica è importante poter tornare ad incontrare i cittadini di Pizzighettone. Un grazie agli amministratori e alla polizia locale, per tutta la collaborazione che abbiamo ricevuto. Sapremo portare nel centro di Pizzighettone tutti i sapori e i colori delle nostre campagne” sottolinea Giannenrico Spoldi, presidente di Agrimercato Coldiretti Cremona. “Invitiamo i cittadini a venire a scoprire il nostro mercato. Dagli agricoltori di Campagna Amica si può fare la spesa in modo sostenibile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e dall’origine italiana controllata e garantita”.

“Come amministratori siamo felici di tornare ad accogliere il mercato di Campagna Amica a Pizzighettone. Ritengo sia un servizio offerto ai cittadini, soprattutto in un momento in cui c’è grande attenzione, grande sensibilità, rispetto al tema dell’alimentazione sana e tipica, di qualità, dell’origine certa del cibo che si porta in tavola – sottolinea l’assessore Tiziana Magnani –. Consideriamo questa iniziativa anche un segnale di speranza rivolto alle aziende e a tutta la comunità. E’ un altro passo verso la ripartenza, verso il ritorno alla normalità che tutti noi stiamo faticosamente ricostruendo”.

Il mercato di Campagna Amica promette di essere una presenza bella e propositiva all’interno del Comune di Pizzighettone. Fin d’ora gli agricoltori confermano la disponibilità a collaborare con le scuole, con le associazioni di volontariato, con tutte le realtà locali, nella condivisione di progetti tesi a valorizzare il territorio e la comunità.

