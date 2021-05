Da lunedì 17 maggio modifiche alla viabilità nelle vie Manzoni, Borghetto e Regina Teodolinda. Queste modifiche sono dovute a lavori edili che interesseranno l’edificio situato tra i civici 25 e 29 di via Manzoni e i civici 1 e 1/A di via Regina Teodolinda.

In via Manzoni, nel tratto interessato dal cantiere, vi sarà un restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato per consentire il passaggio dei bus urbani, verrà istituito il divieto di transito alle biciclette, mentre sarà assicurato il passaggio dei pedoni.

Saranno invertiti i sensi di marcia di via Borghetto da via Regina Teodolinda verso largo Paolo Sarpi (senso unico) e nel tratto di via Regina Teodolinda da via Manzoni a via Borghetto (senso unico) per consentire l’accesso alle proprietà laterali. I percorsi alternativi e i divieti di sosta verranno indicati con apposita segnaletica.

Durante le fasi di allestimento e smontaggio del cantiere, il cui termine è previsto per il 1° ottobre 2021, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti.

