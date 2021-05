Novità in vista dalla prossima settimana a Cremona Solidale, che dalla settimana prossima riaprirà alle visite dei famigliari. In un primo tempo, come fa sapere la Rsa stessa sulla propria pagina Facebook, dovranno essere quindicinali, mentre in un secondo momento sarà possibile anche fare visite settimanali.

I visitatori dovranno indossare la mascherina FFP2. e all’entrata i volontari controlleranno la temperatura e terranno un elenco degli ingressi.Gli incontri potranno essere fatti in via prioritaria in spazi aperti, ogni qualvolta le in condizioni climatiche siano favorevoli, senza plexiglass e alla debita distanza di sicurezza.

Negli spazi chiusi, laddove il tempo sia inclemente, ma anche per ospiti che hanno particolari difficoltà a uscire, sarà possibile utilizzare un tavolo con plexiglass per gli incontri.

In casi selezionati, autorizzati dal medico di reparto e dal responsabile infermieristico, sarà consentito l’accesso in Reparto ad un solo familiare per ospite, previa esecuzione di tampone antigenico rapido (anche se già vaccinato), indossando correttamente la mascherina.

Per attuare questo progetto – fa sapere Cremona Solidale – “avremo il prezioso aiuto di un gruppo di volontari che saranno adibiti alla predisposizione dei tavoli, alla loro sanificazione, all’accoglienza di ospiti e loro familiari, all’aiuto per ogni necessità operativa dell’educatore”.

Laura Bosio

