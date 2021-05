“C’è solo un modo per mettere fine alle terribili violenze che stanno insanguinando Gerusalemme e la Terra Santa: riconoscere ai palestinesi la stessa dignità, la stessa libertà e gli stessi diritti che riconosciamo agli israeliani”. E’ questa la posizione espressa dalla Tavola della Pace di Cremona.

“Nessuna pace – sottolineano – può essere edificata sulla persecuzione di un intero popolo, sull’occupazione militare, l’arbitrio, gli abusi, la sopraffazione, l’umiliazione, le deportazioni, l’apartheid, la continua violazioni di tutti i fondamentali diritti umani. Non basta invocare la fine delle violenze. Non c’è e non ci sarà mai pace senza giustizia. Rinnoviamo, ancora una volta, il nostro accorato appello a tutti i responsabili della politica nazionale, europea e internazionale perché intervengano energicamente per far rispettare il diritto internazionale dei diritti umani, la legalità internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite”.

La Tavola della Pace lancia quindi un appello per la Pace a Gerusalemme e propone l’incontro “Un popolo senza diritti”: interviene con Rania Hammad (attivista per i diritti umani della comunità palestinese di Roma, autrice del libro “La Palestina nel cuore”), che si terrà in modalità online giovedì 20 maggio alle ore 21. Per ricevere il link e partecipare all’incontro è sufficiente inviare una mail a: tavoladellapacecremona@gmail.com.

