Continua a mantenersi stabile l’indice di contagio in Lombardia, dove si registra un rapporto positivi/tamponi del 2,4%. I nuovi casi in territorio Cremonese sono 30, mentre 796 quelli in Lombardia. Nelle ultime 24 ore le nuove vittime sono state 18, per un totale di 33.347. Risalgono leggermente i pazienti in terapia intensiva, ora 382 (+7).

Ecco i contagi per provincia: Milano 247, Brescia 105, Varese 35, Monza e Brianza 95, Como 43, Bergamo 81, Pavia 45, Mantova 40, Cremona 30, Lecco 36, Lodi 7, Sondrio 10.

