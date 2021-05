Ha fatto tutto da solo, ma se l’è cavato con poche contusioni, pur avendo distrutto l’auto, il ragazzo residente a Torricella del Pizzo che lunedì mattina alle 7.15 è finito contro un palo della luce, abbattendolo, lungo la strada provinciale 85, che in quel punto prende il nome di via Europa. Il mezzo, una Renault Twingo, viaggiava in direzione San Daniele Po e l’incidente (le cause dello sbandamento sono ancora da accertare) si è verificato in territorio comunale di Motta Baluffi, per la precisione nella frazione di Solarolo Monasterolo. L’uomo coinvolto, che era a bordo da solo del mezzo, ha 22 anni ed è stato ricoverato in codice giallo.

Dopo l’urto, l’auto si è fermata, semidistrutta, sulla carreggiata stradale, poco trafficata a quell’ora. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Scandolara Ravara e di Piadena Drizzona, mentre anche la Guardia di Finanza di Cremona, che si trovava in zona per controlli, si è fermata a prestare soccorso, assieme ai Vigili del Fuoco di Cremona, intervenuti per aiutare il 22enne a uscire dal mezzo, e all’ambulanza di Padana Soccorso.

Nazzareno Condina

