Omicidio a Crema: si chiamava Youssef Rama Abdelaziz la giovane vittima 19enne

Si chiamava Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano, ucciso a coltellate in Via Repubblica a Crema, nei pressi di Porta Ombriano. Il giovane si trovava nelle vicinanze della propria residenza, quando sarebbe scoppiato un litigio tra lui e altri ragazzi, poi l’escalation di violenza che ha portato uno di questi ad estrarre il coltello e uccidere Youssef.

Proprio su questo stanno indagando i carabinieri: la caccia ai colpevoli e la ricostruzione del movente che ha portato all’omicidio del 19enne egiziano. Tra le varie ipotesi spunta quella dello spaccio. Secondo le testimonianze di alcuni cittadini, Abdelaziz era uno dei ragazzi coinvolti nelle trentadue ore di tensione in Piazza di Rauso, fatto accaduto circa tre settimane fa. Non è quindi da escludere un nuovo caso di regolamento di conti.

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