E’ stato varato il nuovo decreto del Governo che regola le prossime riaperture. Il primo provvedimento riguarda il coprifuoco, spostato alle 23 da mercoledì 19 maggio (ma potrebbe essere anticipato già a domani, martedì 18 maggio), poi alle 24 dal 7 giugno e abolizione dal 21 giugno, sempre che la Regione sia in zona gialla.

A questo proposito, cambiano i parametri. Non sarà più l’Rt a determinare i colori, ma l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti e il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica.

Sempre in zona gialla, i centri commerciali potranno riaprire a partire dal 22 maggio anche nei giorni festivi e prefestivi. Due giorni dopo, il 24 maggio, via libera anche per le palestre. Il 1° giugno ok alle consumazioni anche al chiuso in bar e ristoranti. Sempre nella stessa data via libera al pubblico per le manifestazioni sportive all’aperto e dal 1° luglio anche al chiuso (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso).

Sempre il 1° luglio potranno riaprire anche le sale giochi e le piscine al chiuso, oltre ai centro benessere e termali. Dal 15 giugno invece autorizzate anche le feste dei matrimoni al chiuso, ma solo con “Green pass”, oltre alla ripartenza in presenza di convegni e congressi e all’apertura dei parchi divertimento.

