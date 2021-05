Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-25) in regione Lombardia. I dati diffusi oggi evidenziano 11 nuovi contagi in provincia di Cremona, 675 in regione, il 3,2% sui 20.822 tamponi effettuati. 938 i guariti – dimessi; 13 i nuovi decessi.

