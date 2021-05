Sono 19 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 33.030. I nuovi positivi in Lombardia sono 598. L’indice di contagio è al 1,8%.

Scendono di 18 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 353, così come scendono di 36 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.992. I decessi sono 31.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 192 contagi, a Monza 85, a Varese 80, a Como 76, a Brescia 39, a Bergamo, 37, a Lecco 26, a Mantova 12, a Lodi 8 e a Sondrio 2.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 4.452 nuovi casi di coronavirus su 262.864 tamponi effettuati (tasso positività 1.7%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.167.025. I decessi sono stati 201, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 124.497. I pazienti in terapia in terapia intensiva sono 1.689, 65 in meno rispetto a ieri.

Ancora una volta la provincia di Cremona è quella che registra il record di vaccinazioni in Lombardia, con una percentuale del 19,7% di ciclo vaccinale completo sulla popolazione. Al 43,2% dei 308.299 interessati sono state somministrate 133.22 prime dosi e 60.785 sono state le seconde dosi. In Lombardia sono state somministrate 4.833.040 vaccinazioni di cui 3.448.566 prime dosi e 1.384,417 seconde dosi.

