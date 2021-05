Nell’ambito nel percorso di rinnovo delle cariche, gli installatori della Cna di Cremona hanno rieletto dopo 4 anni di mandato Davide Palmas e Albert Troqe rispettivamente Presidenti di CNA Installazione Impianti termoidraulici ed elettrici.

Titolare dell’Hidroklima Snc, Palmas continuerà ad essere il referente di un settore, quello dell’impiantistica termoidraulica, assolutamente strategico nel processo di riqualificazione energetica degli edifici, grazie anche all’opportunità offerta dai bonus fiscali. Efficientamento, riduzione dei consumi e attenzione alla sicurezza degli impianti sono i temi centrali e le priorità dell’azione associativa dei prossimi anni.

Titolare della Vlora Impianti, Troqe continuerà ad essere invece il referente del settore dell’impiantistica elettrica, anche questo un settore ricco di articolazioni con riferimento sia all’ambito civile che industriale, in costante evoluzione e, come per i termoidraulici, fortemente interessato dal processo di riqualificazione energetica degli edifici.

Il mestiere dell’impiantista, sia esso termoidraulico che elettrico, è un mestiere fortemente normato, dove l’interlocuzione con il legislatore, sia nazionale che regionale, appare fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti e l’efficientamento degli stessi. Un settore dove la formazione e l’aggiornamento tecnico, sancito dagli enti della normazione UNi e CEI, rappresenta la vera chiave di volta per disporre di tecnici preparati e adeguati ad un mercato in forte crescita. In questa dinamica si inserisce il recente investimento in progetti formativi dedicati alla categoria, grazie anche all’utilizzo del Laboratorio della Sostenibilità realizzato qualche tempo fa a Soresina dalla CNA in collaborazione con altri enti.

