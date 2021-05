Si avvicina la storica visita a Cremona del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ieri, martedì 18 maggio, si è recato anche nella vicina Brescia. In queste ore si stanno definendo i dettagli del programma della mattina di martedì 25 maggio.

Il presidente Mattarella atterrerà poco dopo le ore 10 all’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari (Brescia) per poi recarsi in auto direttamente a Cremona. La prima tappa, verso le ore 11, sarà in piazza del Comune dove il presidente verrà accolto dalla Fanfara dei Carabinieri. Mattarella si recherà quindi nel cortile Federico II dove sono previsti due brevi discorsi del sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, e del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente anche ieri a Brescia. Dopo l’intervento del presidente della Repubblica, sarà scoperta una targa in memoria delle vittime del Covid.

La seconda tappa della visita è prevista al campus di Santa Monica dell’Università Cattolica, nello splendido ambiente restituito alla città grazie al contributo della Fondazione Arvedi Buschini. Il presidente, che giungerà in auto da piazza del Comune, entrerà da via Bissolati, attraverserà il complesso dal lato del magazzino carri fino ai locali del laboratorio “Cremona Food Lab” guidato dal professor Lorenzo Morelli. Saranno presenti alcuni giovani ricercatori ed è previsto un intervento di un loro rappresentante. Nel cortile del chiostro di Santa Monica, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della violinista Lena Yokoyama che suonerà uno Stradivari Vesuvio, parleranno il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli e nuovamente il sindaco Galimberti e il presidente della Regione Fontana. Il programma prevede anche un incontro con il Cavaliere Giovanni Arvedi e con uno staff dell’Acciaieria Arvedi: in particolare, una dipendente dell’azienda consegnerà a Mattarella un crocifisso in acciaio.

Al termine della cerimonia, il presidente della Repubblica tornerà all’aeroporto di Montichiari per rientrare a Roma dove lo attende un successivo impegno. Anche per questo motivo non è stata prevista la visita all’hub vaccinale di Cremona Fiere, a differenza di quanto avvenuto a Brescia, dove il presidente si è recato in fiera per incontrare gli operatori e lo staff dell’Asst locale.

Tutta la visita di Mattarella a Cremona sarà seguita in diretta da Cremona 1 con uno speciale che inizierà alle ore 10.30 e proseguirà fino alla partenza del presidente. Sempre Cremona 1 proporrà poi, martedì sera alle ore 21, uno spazio di approfondimento per rivivere la giornata cremonese del presidente della Repubblica. g.lo.

© Riproduzione riservata