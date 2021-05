Quasi 900mila euro in arrivo nel territorio cremonese nell’ambio del Piano Scuole, che ha visto uno stanziamento complessivo, da parte del Governo, di oltre 500 milioni di euro. A beneficiarne, in città, quasi tutti gli istituti, dai comprensivi (materne, elementari e medie) alle superiori.

LA RIPARTIZIONE NEI COMUNI CREMONESI

“Un Piano per l’estate da 510 milioni di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti” commenta il consigliere regionale Massimo Degli Angeli. “Lo strumento previsto è l’istituzione di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio italiano, matematica, lingue), e di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale nonché su percorsi inerenti alla legalità, alla sostenibilità e alla tutela ambientale”.

Per le scuole di Cremona e provincia, spiega ancora Degli Angeli, “sono stati stanziati 891.735,72 euro, di cui 197.625,57 nella sola città di Crema. L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti: ha evidenziato le diseguaglianze e accresciuto le fragilità. Questo Piano di accompagnamento farà da ponte tra quest’anno e il prossimo. Un’occasione che consentirà a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità”.

