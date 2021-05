Nel mese di aprile 2021 sono state autorizzate in Italia 204 milioni di ore di cassa integrazione. Il 99% delle ore di cassa ordinaria, in deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria Covid-19”. Il dato risulta in calo rispetto ai 620 milioni di ore del mese di marzo.

In provincia di Cremona sono state autorizzate 260.668 ore di cassa, anche in questo caso in netta contrazione rispetto a marzo, quando furono chieste dalle imprese 1,96 milioni di ore. I numeri di aprile sono in riduzione a Cremona anche rispetto a febbraio (371mila ore) e gennaio (635mila ore).

Il 2020 si era invece chiuso con un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle aziende cremonesi: 1,27 milioni di ore di cassa integrazione ad ottobre, 1,32 a novembre e 1,76 a dicembre. Poi da gennaio era incominciata una lenta frenata, interrotta tuttavia dal mese di marzo, in cui si sono sentiti gli effetti della terza ondata della pandemia. Guardando al 2019, complessivamente erano state chieste dalle imprese cremonesi 860mila ore di cassa e in tutto il 2018 650mila. L’impatto della crisi causata dalla pandemia è quindi ancora evidente nel 2021, anche se il dato di aprile potrebbe indicare un’inversione di tendenza.