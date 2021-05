Il consigliere regionale del M5S Lombardia Marco Degli Angeli è stato eletto oggi, giovedì 20 maggio, Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale della Lombardia.

Degli Angeli ha quindi commentato: “Con la mia elezione intendo dare impulso ai lavori dell’organo di controllo, nel solco dei miei predecessori. Il Comitato esercita funzioni di controllo sull’attuazione delle leggi regionali e valuta gli effetti delle politiche lombarde. In questo particolare momento di pandemia, Regione Lombardia, per una ripresa ottimale, si deve dimostrare resiliente e pronta a migliorare gli aspetti legislativi che si sono dimostrati carenti e poco rispondenti alle necessità di ripresa economica e sociale”.

“Mai come in questo momento – ha concluso -, anche in previsione del dibattito sulla riforma della sanità e per il rafforzamento delle normative nel contrasto al Covid, il lavoro di vaglio delle leggi regionali e di sostegno all’attività di consiglieri e commissioni deve essere serrato. In questo ruolo prendo l’impegno di orientare il mio mandato affinché i cittadini abbiano la garanzia che le leggi siano applicate correttamente e nel loro esclusivo interesse”.

© Riproduzione riservata