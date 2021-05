“La dottoressa Corini è stata un’ottimo acquisto”. Sono le parole del direttore generale dell’Asst di Crema, Germano Pellegata ruguardo l’anestesista accusata di aver ucciso nel 2015 il fratello, l’avvocato Marco Valerio, con una sedazione letale.

A seguito del processo, durato oltre 3 anni, il medico è stata condannata a 15 anni dalla Corte di Assise. “Al momento non abbiamo la documentazione della sentenza e le motivazioni. Non sappiamo se l’Ordine dei Medici vorrà avviare una procedura disciplinare”.

“Quello che posso sostenere – dichiara Pellegata – è che la dottoressa Corini è una professionista stimata e apprezzata sia da parte del personale medico che da quello infermieristico, del reparto di Rianimazione del nostro ospedale”.

La Corini, che ha a lungo operato in zone a rischio e di crisi, è giunta a Crema in piena emergenza Covid, nel marzo 2020: “Ha lavorato benissimo. L’intero reparto, a partire dal primario Guido Merli, sono schierati al suo fianco”. La dottoressa era arrivata all’Asst cremasca come libero professionista e, dopo aver vinto un concorso, ha ottenuto un incarico a tempo indeterminato.

In questi giorni è a casa, in permesso. Rientrerà a lavoro lunedì 24 maggio.

Ambra Bellandi

© Riproduzione riservata