Nella giornata di venerdì 21 maggio 2021, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, del presidente di CremonaFiere Roberto Biloni, del direttore Massimo De Bellis e dell’assessore allo Sport Luca Zanacchi, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per lo sviluppo di progettualità di carattere sportivo avente per oggetto la realizzazione di eventi in ambito sportivo di tipo convegnistico seminariale e fieristico.

Il protocollo vedrà Amministrazione Comune e CremonaFiere partner nella realizzazione di eventi che avranno la formazione come strumento al servizio dell’organizzazione sportiva, della valorizzazione dell’attività e del management. Il livello internazionale degli eventi sarà un’altra caratteristica e saranno aperti a studenti e a dirigenti sportivi, non solo di Cremona. Il protocollo prevede lo sviluppo di eventi di carattere fieristico sempre in ambito sportivo e la possibilità di organizzare eventi sportivi all’interno del quartiere di CremonaFiere.

Una collaborazione che nasce a Cremona non a caso, infatti la provincia vanta il maggior numero di società sportive parametrate al numero di abitanti, posizionandosi al 16° posto in Italia e seconda in Lombardia, subito dietro a Bergamo. Questo accordo mira a dare valore alle tante realtà sportive del territorio, con l’obbiettivo di accrescere il patrimonio di competenze e conoscenze delle stesse valorizzando al contempo il comparto fieristico cittadino come punto di riferimento specializzato in questo settore.

Le attività e gli eventi che nasceranno dal protocollo sottoscritto dall’amministrazione Comunale e da CremonaFiere pongono lo sport come agenzia educativa e ricreativa ma allo stesso tempo anche motore dell’economia e valore aggiunto per il territorio. “Svilupperemo progetti che andranno a beneficio della realtà territoriale ma allo stesso tempo saranno capaci di rendere Cremona e lo sport cremonese più attrattivo e competitivo nel quadro nazionale. – dichiara il sindaco Galimberti – Svilupperemo eventi che daranno slancio all’innovazione in questo specifico ambito e che sapranno valorizzare tutti i partner coinvolti.”

Il protocollo appena siglato e l’ultimo passo frutto di un percorso intrapreso da tempo sul tema sportivo, ma è il primo passo di un tragitto ben più lungo che risponde concretamente alla necessità di collaborare e di fare sinergia fra realtà del territorio. “Il percorso di collaborazione con il Comune per la realizzazione di nuovi eventi e attività anche extra fieristiche era già iniziato lo scorso anno, ma purtroppo l’emergenza sanitaria aveva rallentato questo processo – dichiara il presidente Biloni -. Siamo soddisfatti di poter far partire anche questa attività, che è la prima di una serie, così come previsto nel piano di sviluppo recentemente approvato dall’assemblea dei soci”.

