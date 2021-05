Momenti di paura nella serata di venerdì lungo la Paullese, all’altezza della rotonda di Costa Sant’Abramo, dove due auto sono entrate in collisione. A causa dell’urto una delle due si è ribaltata in mezzo alla strada.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato gli occupanti a uscire dai mezzi. Entrambi, una donna di 48 anni e una di 31, si sono fatti medicare sul posto ma non si sono recati in pronto soccorso. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri.

