All’età di 80 anni si è spento Sergio Menta, presidente dell’Associazione culturale Eridano. Un personaggio molto conosciuto in città, sia per le sue attività culturali, sia per la collaborazione con l’Avis, che ha sempre sostenuto.

La camera ardente sarà allestita domenica 23 maggio (ore 9.15-11.45 e 15-17) presso l’Ospedale Maggiore di Cremona, mentre il funerale verrà celebrato lunedì 24, partendo alle ore 10.15 per la Chiesa Parrocchiale di Cristo Re, e successivamente al Polo della Cremazione. Menta lascia la moglie Liviana, le figlie Monica e Laura.

