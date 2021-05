Vaccini a Cremona: entrano nel vivo le seconde dosi all’hub di Cremonafiere. Ieri oltre 2300 somministrazioni. Intanto per organizzare l’estate, ai 40enni che si prenotano viene indicato in anticipo il periodo in cui sarà effettuato il richiamo. Il video servizio di Giovanni Rossi

